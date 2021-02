Macabro: Corpo é encontrado dentro de mala no Distrito Industrial 2

Um corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira (12) | Foto: Reprodução

Manaus - Um corpo de um homem, que tem idade entre 15 e 18 anos, mas ainda não identificado, foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira (12), dentro de uma mala abandonada no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Policiais da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por meio do 190 por pessoas que passaram pela área e avistaram o cadáver.

O corpo estava em posição fetal dentro da mala que estava amarrada com fios de nylon.

As equipes competentes já foram acionadas e atuam no local. O corpo deve ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.