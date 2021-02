Militar é esfaqueado durante tentativa de sequestro no Novo Aleixo

Um militar do Exército Brasileiro (EB ) de 20 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de sequestro na noite de sexta-feira (12) | Foto: divulgação





Manaus - Um militar do Exército Brasileiro (EB ) de 20 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de sequestro na noite de sexta-feira (12). O caso ocorreu no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), era por volta das 23h, quando a vítima estava chegando em casa, e foi surpreendido por criminosos que se aproximaram em um veículo. Na ocasião, os bandidos desceram do carro, e tentaram arrastá-lo para colocá-lo no porta-malas.

Ainda segundo a polícia, a vítima resistiu à ação dos ladrões, e acabou sendo atingida com dois golpes de faca nas costas, e um no braço esquerdo. Mesmo machucado, o militar do EB conseguiu se livrar do sequestro, e o bando acabou fugindo do local.

O jovem foi sorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste da capital, onde recebeu atendimento médico. No entanto, o quadro clínico dele não foi divulgado.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Homem é executado a tiros por "pistoleiros" na Compensa

Tráfico: Casal suspeito de assassinar mulher no Mauazinho é preso