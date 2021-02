Idosa é assassinada enquanto caminhava no Centro de Manaus

Idoso foi morta a tiros. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma idosa identificada como Arlete dos Santos Alvarez, de 72 anos, foi morta a tiros na noite deste sábado (13), na rua Epaminodas, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

De acordo com as autoridades, a mulher estava caminhando pela via, quando dois criminosos em uma moto se aproximaram, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Arlete não resistiu e morreu na hora, enquanto os dois bandidos fugiram logo após consumarem o assassinato. Em depoimento à polícia, alguns moradores da área afirmaram que viam constantemente a idosa andando por aquela região da cidade, mas disseram que não a conheciam.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde os médicos legistas constataram morte por hemorragia cerebral e traumatismo craniano causados pelos tiros.

A autoria e as motivações do homicídio ainda são desconhecidos pelas autoridades. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

