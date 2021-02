Dupla tenta fugir com carro roubado mas acaba presa em Manaus

Na revista, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar por meio da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deteve, na tarde de sábado (13), dois homens, de 19 e 31 anos, envolvidos no roubo de um veículo no bairro Flores, na zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com a equipe policial da viatura 6398, durante o patrulhamento, por volta de 13h, foram informados de que um veículo modelo Chevrolet Prisma, cor vermelha e placas PHM-S892, havia sido roubado na rua Bardo do Rio Branco, no bairro Flores; e teria sido visto nas proximidades da rua Vieira Alves, no bairro Novo Aleixo, na zona norte.

A equipe fez buscas e localizou o veículo, passando a fazer o acompanhamento. Num determinado momento, ao notarem a viatura, os ocupantes tentaram fuga, mas perderam o controle da direção e colidiram com o meio fio da rua, momento em que foram abordados.

Na revista, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus, possivelmente calibre 7.65, com numeração suprimida, com quatro munições intactas de mesmo calibre, a qual estava na cintura de um dos ocupantes do carro. Com o outro homem nada foi encontrado. Diante do ocorrido, a dupla foi apresentada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

