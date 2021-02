Bandidos invadem casa e executam jovem no Zumbi dos Palmares

Já no local, os agentes entraram na residência, e encontraram o jovem morto | Foto: Reprodução

Manaus - Micael Figueiredo da Silva, de 21 anos, foi executado com seis tiros, na noite deste sábado (13), dentro da própria casa, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste de Manaus.

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulhamento de rotina pela área, quando foram comunicados sobre um caso de homicídio na rua São Pedro.

Já no local, os agentes entraram na residência, e encontraram o jovem morto, ao lado de algumas porções de drogas. De acordo com as autoridades, os bandidos invadiram a casa de Micael, e o mataram com tiros que atingiram a cabeça, a perna e o braço.

Em depoimento à polícia, alguns vizinhos afirmaram que escutaram os barulhos dos disparos, mas não chegaram a ver os criminosos, que fugiram rapidamente do local.

O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A autoria e as motivações do crime deverão ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Militar é esfaqueado durante tentativa de sequestro no Novo Aleixo

'Barbie do Mauazinho' é presa por assaltos a salões de beleza

Militar é esfaqueado durante tentativa de sequestro no Novo Aleixo