'Armeiro' de facção é preso com arsenal e duas mil munições em Manaus

Manaus - Estelito Barros Ferreira, de 34 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 6h, em um prédio no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele guardava um arsenal de armas e mais de duas mil munições que seriam distribuídas para uma facção criminosa.

De acordo com o delegado Marcelo Martins do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram levantadas informações no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, com a informação de que armas seriam vendidas para uma facção criminosa que atua no estado. Em conjunto com a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) foi iniciada uma operação com intuito de apreender o material ilícito.

"Essas armas e munições nas mãos de criminosos poderiam elevar índices da criminalidade, agimos de forma rápida para impedir que esse material fosse repassado. Prendemos uma pessoa com esse arsenal e as investigações agora prosseguem. Agradecemos o apoio da população que confia na polícia", destacou o delegado Aldeney Goes, da Derfd que também coordenou a ação.

Estelito já foi preso anteriormente. Ao todo foram apreendidas pelo menos nove armas de fogo, dentre pistolas, revólveres e rifle, além de porções de drogas e cerca de 2 mil munições.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Estelito deve ficar à disposição da Justiça.

