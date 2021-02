Militares da Marinha são detidos em festa clandestina em Manaus

Manaus - As forças de segurança do Amazonas encerraram duas festas clandestinas, na noite deste domingo (14), durante a Operação "Pela Vida". Em uma delas, nove militares da Marinha do Brasil foram detidos. Ao todo, 60 pessoas foram capturadas por descumprirem o decreto governamental de prevenção à Covid-19.



De acordo com as autoridades os militares estavam em um evento clandestino na rua Doutor Machado, bairro Cachoeirinha, zona Sul. Além disso, os agentes também encerram uma festa na rua dos Crisântemos, conjunto Tiradentes, bairro Coroado, na zona Leste da capital.

Segundo a polícia, as investigações a respeito das confraternizações ilegais tiveram inicio logo depois que os agentes receberam denúncias de moradores informando que várias pessoas estariam se aglomerando, com som alto e consumindo bebidas alcoólicas.

Conforme o secretário de segurança pública do Amazonas, Louismar Bonates, os eventos são consideradas um desrespeito à população amazonense, que enfrenta os impactos da pandemia e ainda está em luto pela perda de milhares de pessoas que morreram em decorrência da doença.

Para o Bonates, as denúncias são a principal forma de acabar com os eventos clandestinos. “Ressalto que a população é importante para o nosso trabalho. Denunciando, as forças de segurança vêm e os procedimentos são realizados”, disse.

Os militares da Marinha foram levados em uma van para um quartel. Já os demais suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Geral (DG) de Polícia Civil, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde foram autuados em flagrante pelo crime de desobediência.

A equipe de reportagem do Em Tempo questionou a Marinha do Brasil acerca dos procedimentos que serão adotados aos nove militares que foram detidos, mas até o fim desta matéria, o órgão não havia se posicionado.

Operação ''Pela Vida''

Além da operação "Pela Vida", a Central Integrada de Fiscalização (CIF) está ocorrendo apurando denúncias de estabelecimentos abertos em descumprimento ao decreto governamental de prevenção da Covid-19. Os resultados serão divulgados na manhã desta segunda-feira (15/02).

