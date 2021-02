Após ameaçar vizinhos com fuzil, dupla é presa na Zona Leste de Manaus

Caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois homens, de 25 e 27 anos, foram presos na manhã deste terça-feira (16), por volta das 9h30, na rua Traíra, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam ameaçando moradores em via pública com arma.

De acordo com o capitão Soeiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias anônimas informando a atuação da dupla que intimidava os pedestres.

Suspeitos possuem passagens por roubo e tráfico | Foto: Suyanne Lima

Após a abordagem foi encontrada dentro de uma mochila, uma arma caseira adaptada para fuzil 762, uma munição calibre 28 e duas tornozeleira eletrônicas que deveriam estar sendo utilizadas pela dupla. Eles possuem passagens por roubo e tráfico.



"Durante a ação policial, a esposa de um deles ainda chegou a desacatar a equipe policial e também está sendo conduzida à delegacia", explicou o capitão.

Arma de fogo apreendida | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

A dupla irá responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

