Homem é executado com tiros na cabeça no conjunto Ouro Verde

Manaus (AM) - Antônio José da Silva Queiroz, de 40 anos, foi morto com tiros na cabeça na tarde desta terça-feira (16), por volta das 15h, na rua Castelo Branco, do conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima estava na frente do mercadinho onde trabalhava quando foi surpreendida por dois suspeitos em um carro de modelo ainda não identificado. Os suspeitos fugiram após o crime.

Conforme a polícia, ele teria deixado o presídio há pouco tempo e respondia pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A hipótese de acerto de contas será investigada.

O local do crime foi isolado pela equipe da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a chegada dos demais órgãos competentes.

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

