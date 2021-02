Vídeo: assaltante de ônibus é baleado durante fuga na Torquato Tapajós

Caso aconteceu enquanto o ônibus trafegava pela avenida Torquato Tapajós | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Criminosos armados roubaram, na manhã desta quarta-feira (17), passageiros da linha 430 do transporte coletivo urbano. O caso aconteceu enquanto o ônibus trafegava pela avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

Confirme a equipe da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos se passarem por passageiros e anunciaram o assalto em trecho usado rota de fuga.

Vários pertences e dinheiro das vítimas foram subtraídos sob ameaças. No momento da fuga, um policial ia passando e começou a perseguir os assaltantes. Desesperados, os suspeitos jogaram os objetos roubados enquanto corriam pela via.

Objetos e dinheiro recuperados | Foto: Divulgação

No total, foram recuperados oito aparelhos celulares, dinheiro e um revólver, usado para cometer o crime. Durante a perseguição, um suspeito, identificado como Fabrício B., C., de 35 anos, trocou tiros com policiais e foi baleado no tórax. Posteriormente, ele foi socorrido e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus.

Há informações de que mais um suspeito também teria sido atingido no conflito, mas conseguiu fugir ferido. Conforme as autoridades, Fabrício tem passagem por roubo e tráfico. Ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, sob escolta da polícia.

Suspeito foi encaminhado para UPA Campos Sales | Foto: Divulgação

O material recuperado foi apresentado no 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será devolvido às vítimas. Buscas por áreas de mata nas proximidades foram realizadas com apoio de equipes da 18° Cicom. Até a publicação desta matéria nenhum outro suspeito havia sido localizado.

Veja a entrevista

Leia mais



Passageiros da linha 038 vivem minutos de terror durante assalto; veja

Em Manaus, trio assalta ônibus, mas é rastreado e detido pela polícia