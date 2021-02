Número de registros por roubo e furto de veículo cai mais de 14% no AM

Manaus (AM ) - Caíram 14,7% os casos de roubos e furtos de veículos no Amazonas, em 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Na capital, o registro desse tipo de crime é o menor dos últimos sete anos. Em todo o estado, 1.921 veículos foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

“Essa redução é positiva e reflexo do trabalho realizado pelo sistema de segurança, com a integração da Polícia Civil e Polícia Militar, e também devido às grandes operações policiais desencadeadas pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no ano passado, e que deram uma pronta resposta, desarticulando quadrilhas que praticavam esse tipo de crime”, afirma o titular da Delegacia Especializada, Cícero Túlio.

A DERFV fechou o ano de 2020 com 11 grandes operações deflagradas. Dentre as ações desenvolvidas, a Especializada cumpriu um calendário de atividades policiais, as quais visaram desde a fiscalização em portos e locais de escoamento de veículos para o interior e outros Estados, além de um trabalho de repressão ao crime organizado, sobretudo voltado ao combate de quadrilhas que faziam adulteração de sinais identificadores de veículos.

Ao todo, durante as ações policiais da DERFV, em 2020, foram apreendidas mais de 70 armas de fogo e efetuada a prisão de 140 pessoas envolvidas com o crime de roubo e furto de veículos no estado.

Orientações

Nos casos de roubos e furtos de veículo, as vítimas devem acionar imediatamente o 190, o serviço emergencial do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para pedir que a placa do automóvel seja repassada às viaturas da Polícia Militar que estão nas ruas. No mesmo instante, a vítima precisa registrar Boletim de Ocorrência (B.O), notificando o crime à Polícia Civil. Sem o B.O, não há como recuperar o automóvel.

O registro de B.O pode ser feito através da internet no site www.delegaciainterativa.am.gov.br ou diretamente na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que fica na rua 06, Conjunto Bela Vista, Planalto, zona centro-oeste. O atendimento é 24 horas.

Roubos e Furtos de Veículos em Manaus (2020)

Roubo: 1.881

Furto: 1.882

Roubos e Furtos de Veículos no Interior (2020)

Roubo: 33

Furtos: 81

Veículos recuperados em Manaus (2020): 1.902

Veículos recuperados no interior (2020): 19

