Bandido furta carro de projeto social no Parque Dez; veja vídeos

Manaus - O carro do projeto Viver Mais, que realiza doações, visitas domiciliares e ações sociais na capital, foi furtado, na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Parque Dez de Novembro. O caso aconteceu por volta de meia noite e meia enquanto os membros do projeto estavam produzindo lanches para doações nas ruas da capital.

De acordo com a proprietária do veículo, Alandia Maia, ela estava na casa do irmão quando percebeu, pelas câmeras, que o carro não estava mais na frente da residência. "Nós puxamos pelas câmeras e vimos tudo, ele roubando o meu carro", conta.

Caso aconteceu na madrugada desta quarta (17)

O suspeito veio a pé com apenas uma mochila nas costas e tentou, inicialmente, invadir o carro pelo lado do motorista. "Ele até olhou o carro que estava na frente do meu, mas não tentou, porque viu que tinha alarme", afirma a vítima. Sem sucesso, ele segue discretamente para o lado do motorista onde rapidamente consegue e logo entra no veículo e segue pela mesma direção de onde veio. Toda a ação foi captada pelas câmeras de segurança da casa, veja:



O crime foi registrado por boletim de ocorrência e a proprietária segue aguardando por mais informações que possam a ajudar a encontrar o carro de modelo Corsa, cor preta e placa JWP-2613. Nas redes sociais do projeto, uma postagem pede ajuda da população e recebe informações através do WhatsApp (92) 99180-0681, pois ele impactou diretamente na entrega de doações e ações sociais.

