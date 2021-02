Homem é preso por tráfico de drogas em Fonte Boa

Fonte Boa (AM) - Policiais militares do 5° Grupamento da Polícia Militar (BPM), detiveram um homem de 38 anos, por tráfico de drogas, em uma residência na rua Belarmino Lins, na madrugada desta quarta-feira (17), no município de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus.

A equipe policial relatou que a prisão do envolvido ocorreu após recebimento de várias denúncias por parte de populares, informando um suposto comércio ilegal de drogas na área, praticado pelo mesmo. Com as informações repassadas, a equipe policial encontrou o suspeito, o qual permitiu a entrada da equipe no local, onde foram encontradas 30 trouxinhas de substância semelhante à pasta base de cocaína, além de objetos que podem ser fruto de troca entre o suspeito e usuários, e a quantia de R$ 70 em espécie.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e, com os itens encontrados, foi entregue na 55ª Delegacia Regional de Polícia de Fonte Boa para as providências.

