No AM, idoso é preso após abusar sexualmente de duas netas

Parintins (AM) - Mais uma vez crianças são vítimas de abuso sexual no Amazonas. Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), um idoso de 70 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítimas a próprias netas dele, uma adolescente de 14 anos e uma de 20, naquele município. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (17).

A delegada Alessandra Trigueiro, titular da DEP, relatou que a denúncia foi realizada no dia cinco de fevereiro deste ano, pela vítima de 20 anos, que informou que sua irmã estava sendo abusada sexualmente pelo próprio avô.

“Iniciamos as investigações e constatamos que a adolescente sofria os abusos desde os sete anos de idade. A jovem que fez a denúncia também disse que sofreu os abusos, em razão dele fazer ameaças a elas e da dependência financeira que tinham dele”, acrescentou a delegada.

A autoridade policial ressaltou que solicitou à Justiça pelo mandado de prisão em nome do idoso; e a ordem judicial foi expedida pela juíza Juliana Arrais Mousinho, 1ª Vara da Comarca de Parintins. "Após tomar conhecimento da ordem judicial, fugiu para o estado do Pará e retornou para Parintins na terça-feira (16), e realizamos sua prisão nesta quarta-feira”, detalhou.

Procedimentos

O idoso irá responder por estupro de vulnerável e permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

