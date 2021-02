Macabro: cabeça humana é encontrada dentro de sacola preta na Compensa

As demais partes do corpo ainda não haviam sido localizadas | Foto: Divulgação

Manaus - Uma cabeça humana foi encontrada dentro de um saco preto, na noite desta quarta-feira (17), no estacionamento de uma residência localizada na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com as autoridades, um dos moradores do imóvel teria ido à garagem da casa, para alimentar um cachorro de estimação. Na ocasião, ele avistou um saco preto jogado dentro do estacionamento, e, ao abrir o pacote, acabou se deparando com uma cabeça humana.

Segundo a polícia, é possível que o membro teria sido jogado por criminosos que passaram pelo local. A cabeça humana foi removida para Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

Até o fechamento desta matéria, as demais partes do corpo ainda não haviam sido localizadas, e a identidade da vítima também não havia sido revelada. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Duplo assassinato na Compensa

Um ataque criminoso foi registrado no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, na última terça-feira (16), quando duas pessoas identificadas como Admilto Alves da Silva, de 47 anos, e Marcelo Eduardo Feitosa de Oliveira, de 22 anos acabaram mortas. Além disso, uma terceira pessoa, um homem de 30 anos também foi baleado e ficou ferido.

