Horas depois da cabeça, corpo de jovem é achado em igarapé na Compensa

Corpo sem cabeça foi encontrado em igarapé. | Foto: Divulgação

Manaus - Os manauaras têm convivido diariamente com seguidos registros de crimes brutais na cidade. Dessa vez, o corpo de André Oliveira Reis, de 22 anos, foi encontrado sem cabeça em um igarapé, do bairro Compensa, zona Oeste da capital, na madrugada desta quinta-feira (18). O cadáver estava decapitado, e, horas antes, a cabeça da vítima foi achada dentro de uma sacola.

De acordo com as autoridades, moradores que passaram pela área avistaram o corpo boiando no igarapé, e comunicaram os policiais da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Como o cadáver foi encontrado em uma área de difícil acesso, e em meio líquido, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada, para realizar o resgate.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia. A autoria e as motivações do crime brutal ainda são desconhecidos pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



