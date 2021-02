Dois suspeitos de assassinatos são presos em ações da DEHS em Manaus

Dupla foi encaminhada para DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Carlos Eduardo Gomes Nascimento, de 22 anos e Victor Ragunata Coelho Lima, de 23 anos, foram presos na última quarta-feira (18), por suspeita de envolvimento em dois homicídios distintos ocorridos na capital. Carlos foi preso em flagrante, já Victor em cumprimento a mandado de prisão temporária.

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Carlos está envolvido na morte de Eliomar Nilas de Oliveira Carneiro, que tinha 38 anos. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (17).

"A vítima estava bebendo com Carlos em um bar nas proximidades da Feira do conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus, com outro homem identificado como Franciney Mendes, quando tiveram uma discussão e os dois agrediram Eliomar. Ele também foi ferido com golpes de arma branca e após ser socorrido não resistiu aos ferimentos", explicou.

Carlos foi preso naquele mesmo bairro e quase foi agredido pela população. Franciney continua foragido.

Crime no Puraquequara

O segundo caso, resultou na prisão de Victor. Ele é suspeito do homicídio de um homem ainda não identificado. O corpo da vítima foi encontrado no dia 11 deste mês, no bairro Puraquequara, na Zona Norte de Manaus.

"Identificamos o carro que deixou o corpo no local estava em posse de Victor. Um lado do sapato da vítima também foi localizado no interior do veículo. Victor não confessou a prática do crime, mas vamos continuar as investigações", informou a autoridade policial.

Os suspeitos foram conduzidos à DEHS e devem permanecer à disposição da Justiça.

