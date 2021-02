Motoboy desaparece após sair para fazer entregas em Manaus

O rapaz de cerca de 30 anos é casado e é natural de Itaituba, no Pará | Foto: Divulgação

Manaus - O motoboy Círio Furtado, está desaparecido desde a noite da última quarta (17) em Manaus. Segundo relatos da família, ele saiu para trabalhar como entregador após às 23h e, desde então, não retornou.

O rapaz de aproximadamente 30 anos é casado e é natural de Itaituba, no Pará. De acordo com o irmão, ele trabalha como mecânico, mas devido aos decretos estaduais para a restrição de pessoas devido à pandemia de Covid-19, ele passou a atuar como motoboy durante as noites, realizando entregas.

Ele saiu de casa, no bairro Águas Claras, Zona Norte de Manaus, em direção ao bairro Cidade de Deus.

Círio trabalhava como motoboy | Foto: Divulgação

Por meio das redes sociais, a família deixa o apelo e pede ajuda para encontrá-lo. Quem souber de mais informações sobre Cícero, pode entrar em contato através do WhatsApp (92) 99437-2197.

