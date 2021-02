Homem morre após trocar tiros com policiais da Rocam no São José

Equipe do IML realizou a remoção do cadáver | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta quinta-feira (18), após trocar tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O caso aconteceu durante diligências realizadas no beco Boa Sorte, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a equipe policial, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que no local homens armados estariam vendendo drogas e se reunindo para realizar ataques em pontos da cidade.

Assim que os policiais chegaram no beco, foram recibos com tiros pelos suspeitos. Após revidar o ataque, um dos homens foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos.

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Na ação policial foi apreendido um revólver calibre 32 com quatro munições, sendo duas intactas e duas deflagradas. Também foi apreendida uma porção pequena de maconha.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) , onde deve passar por exame de necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.

Leia Mais

Homem morre ao trocar tiros com policiais da Força Tática em Manaus

Suspeito morre em confronto com a Força Tática no Monte das Oliveiras