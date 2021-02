Homem é executado com oito tiros em via pública no Monte Sião

A motivação do crime será investigada | Foto: Divulgação

Manaus - Djonatas Pereira dos Santos, de 36 anos, foi executado na noite desta quinta-feira (18), na rua T, da comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas por testemunhas aos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em via pública quando foi perseguida por criminosos e alvejada com os disparos de arma de fogo . Ele agonizou no local e não resistiu.

O delegado Fábio Silva informou que a área de intensa atuação do tráfico de drogas e a morte pode ter ligação com a briga por pontos de vendas de drogas. A vítima era usuária de entorpecentes, segundo familiares.

A perícia apontou que o homem foi atingido por oito tiros. As circunstâncias e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) .

