Casal é preso por matar e comer cães e gatos em Manaus; veja vídeos

No local foram encontrados três cachorros amarrados e dois gatos

Manaus - O casal homoafetivo Elizandro F. e Juliano S. foram detidos na noite de quinta-feira (18), após serem acusados de maus-tratos a animais. O caso foi identificado dentro do barraco improvisado onde eles moravam no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a equipe da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias anônimas informando que os suspeitos maltratavam os animais e depois matavam para comer.

"Testemunhas contaram que eles capturaram cachorros durante o dia e a noite matavam animais a pauladas para consumo alimentar. Os latidos dos cachorros foram ouvidos na madrugada", explicou o cabo Randon, em entrevista à imprensa.

| Autor: Divulgação

Após diligências no local, foram encontrados três cachorros amarrados e dois gatos. O local estava insalubre com odor de urina e fezes de animais.

"Os animais ficam presos no barraco que é feito de lona e papelão. Os suspeitos informaram que os animais foram capturados nas ruas mas preferiram ficar calados perante as denúncias. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia", relatou a autoridade policial.

A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi acompanhada por representantes da Comissão Especial de Proteção aos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM) e por um vereador do município. No local foram adotados os procedimentos cabíveis.

| Autor: Divulgação

