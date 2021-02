Homem é suspeito de matar esposa estrangulada na Zona Sul de Manaus

Corpo foi levado para base do Samu, localizada na Bola da Suframa, Distrito Industrial, | Foto: Divulgação

Manaus - A industriária Viviane Araújo de Sena, de 34 anos, morreu na noite de quinta-feira (18), por volta das 21h05, após ser vítima de estrangulamento. O caso aconteceu na casa onde ela morava na rua Senador Fábio Lucena, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O esposo dela, identificado como Francisco Antônio Lima da Silva, de 29 anos, foi preso apontado como principal suspeito do crime.

Conforme a polícia, Francisco levou a vítima até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na Bola da Suframa, Distrito Industrial, para que ela recebesse atendimento médico, porém Viviane já estava morta.

A Polícia Militar informou que o homem chegou ao local falando que a esposa estava esposa estava se recuperando da Covid-19, mas com falta de ar. O suspeito ainda alegou que a industriária teve um ataque e havia se machucado.

No entanto, um médico constatou marcas de agressões na região do pescoço e acionou a polícia. Francisco acabou sendo preso no local. Dentro da viatura, o suspeito chorou e afirmou que não matou a esposa e que a amava, além de pedir que ela voltasse para ele.

A motivação da morte de Viviane ainda é desconhecida para polícia. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que apontou a causa da morte como estrangulamento.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) que deve investigar o caso.

