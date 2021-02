Motoboy que estava desaparecido é encontrado morto em Manaus

O mecânico foi encontrado morto em um canteiro de obras. | Foto: Divulgação

Manaus - O motoboy Círio Furtado da Silva, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (17) , foi encontrado morto nesta quinta (18), no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o motoboy foi assassinado a pauladas durante um latrocínio.

Círio era mecânico, mas, durante a restrição do funcionamento de serviços não essenciais, resolveu trabalhar como entregador de delivery para conseguir uma renda extra. Como motoboy, o rapaz sempre costumava chegar em casa às 23h15, entretanto, na última quarta, isso não aconteceu.

Nas horas que se seguiram desde que o Círio não foi mais visto, a aflição começou a tomar conta da família do mecânico. Ainda na madrugada de quinta, a companheira da vítima ligou ao irmão de Círio para dizer que o marido ainda não havia chegado em casa, e estava preocupada.

Ao Em Tempo , Théo Furtado, irmão da vítima, relatou que os familiares passaram o dia inteiro se mobilizando pela procura do irmão em hospitais e no próprio Instituto Médico Legal (IML).

"Sabíamos que algo estava errado, porque o meu irmão nunca fez isso, ele nunca sumia assim, mas ainda estávamos com esperança de encontrá-lo com vida. Nós fomos ao IML várias vezes durante o dia, e os funcionários sempre falavam que ele não estava lá, também o procuramos em hospitais, mas não o encontramos'', disse Théo.

O irmão do mecânico conta que só à noite, por volta das 20h, finalmente puderam reconhecer o corpo de Círio no IML.

"Somente cerca de 12 horas depois que foi a registrada a entrada do meu irmão no IML, é que nós tivemos a possibilidade de reconhecê-lo. Em todas as vezes em que tínhamos ido ao longo do dia, os servidores de lá [do IML] sempre afirmavam que ele não estava lá", desabafou.

Círio deixa a companheira Katiane Furtado e uma filha de 6 anos. O corpo do mecânico está sendo velado em uma igreja do bairro Flores, na zona Centro-Sul da capital.

Investigação: principal suspeita é de latrocínio

De acordo com as autoridades, o corpo de Círio foi encontrado na madrugada de quarta, por volta das 2h, em um canteiro de obras, na rua Jaguaribe, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

A polícia trabalha com a hipótese de que o mecânico tenha sido morto a pauladas durante um latrocínio (roubo seguido de morte), já que a moto dele foi roubada pelos criminosos no dia do crime, e foi localizada somente na manhã desta sexta (19), abandonada no Distrito Industrial II, na zona Leste da capital.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

