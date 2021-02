Após ser agredido por populares, suspeito de furto é preso em Manaus

Suspeito foi preso. | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Um homem de 31 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (19), após tentar furtar uma residência na rua Marquês de Quixeramobim, conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a polícia, ele foi agredido por populares revoltados.

Uma guarnição da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina pela área, quando foi comunicada de que um suspeito de furto estaria sendo agredido por moradores do bairro.

Já no local, as autoridades impediram o linchamento, e constataram que o rapaz estava com escoriações na cabeça e no rosto. De acordo com testemunhas, ele e outros dois comparsas, que conseguiram fugir, teriam tentado furtar pertences de uma casa, mas alguns moradores do local conseguiram impedir a ação criminosa e começaram a agredi-lo.

O rapaz foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da capital, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, o suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e foi autuado em flagrante por furto tentado.

