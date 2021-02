Família e amigos de Manuella Otto pedem condenação e expulsão de PM

Representantes da classe LGBTQI+ também estiveram presente no ato | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares e amigos da transexual Manuella Otto , assassinada dentro de um motel, em Manaus, estiveram na manhã desta sexta-feira (19), na porta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pedindo a condenação e expulsão da corporação do Policial Militar Jeremias da Costa Silva, principal suspeito do crime. Representantes da classe LGBTQI+ também estiveram presente no ato.

Com cartazes, eles pediram que o caso não seja esquecido pelas autoridades. A mãe de Manuella falou com o Em Tempo e falou sobre o sentimento após ver o principal suspeito do crime atrás das grades.

"Estou feliz pelo empenho da polícia no caso e acredito na Justiça. Só tem três palavras que eu quero frisar aqui: Justiça, condenação e expulsão. Acredito que ele seja culpado, pois em nenhum momento ele colaborou. Não quis mostrar a tatuagem, quem cala tá assumindo. Só tenho a agradecer a polícia", declarou Hilma de Souza, mãe de Manuella.

"Manuella Otto era um ser humano maravilhoso. Ela amava a arte, sempre quis viver da arte. Iniciou teatro no colégio desde pequena. Era uma pessoa que onde chegava cativava a todos. Só tenho a agradecer os 25 anos que ela passou ao meu lado, era uma amiga, companheira e confidente", declarou a mãe.

A ativista LGBTQI+ Bruna La Close também reforçou o pedido da classe para que o PM seja punido.

"Vamos fazer com que essa cara não saia pela porta da frente da delegacia e fique sorrindo da comunidade LGBT e da sociedade. Peço apoio dos órgãos competentes, que entrem nessa briga conosco. Não deixem que a gente sinta essa dor sozinhos. Estamos aqui para exigir Justiça para uma pessoa que era do bem", disse La Close.

O mandado de prisão preventiva em nome de Jeremias foi cumprido na tarde de quinta-feira (18). Ele se apresentou na especializada.

"A investigação conseguiu mais provas, inclusive fotos de Jeremias que compravam a tatuagem que aparece naquele vídeo. Baseado nessas informações conseguimos a prisão preventiva. Agora vamos finalizar o Inquérito Policial e remeter ao Poder Judiciário", informou o delegado Charles Araújo, titular da DEHS.

A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança informa que abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do suspeito.

