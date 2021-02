Jovem é esfaqueado ao comprar drogas em 'boca de fumo' de Manaus

A vítima contou aos policiais que foi até uma "boca de fumo" comprar drogas quando foi atacado | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem, identificado como Gabriel da S. M., de 19 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (19), no beco do Jacaré, na comunidade Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o jovem foi atingido com três facadas na perna direita e um no peito. O jovem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

A vítima contou aos policiais que foi até uma "boca de fumo" comprar drogas, quando acabou sendo atacada com os golpes de faca. Não há detalhes sobre a motivação do crime e autoria.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Motoboy que estava desaparecido é encontrado morto em Manaus

Família e amigos de Manuella Otto pedem condenação e expulsão de PM