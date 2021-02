Assaltantes aterrorizam clientes e funcionários de farmácia em Manaus

Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Funcionários e clientes de uma drogaria foram aterrorizados por um casal de assaltantes, na noite desta quinta-feira (18). O caso ocorreu na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. E foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem e uma mulher entram na farmácia e rapidamente se dirigem ao caixa do estabelecimento.

De acordo com uma das operadoras de caixa da drogaria, que preferiu não se identificar, o casal estava com uma arma de fogo e ameaçava os clientes e os funcionários do estabelecimentos, o tempo inteiro.

"Eles ficaram cerca de cinco minutos nos ameaçando com uma arma. A mulher, inclusive, era muito agressiva, chamava muitos palavrões. Além de roubarem toda a renda da drogaria, eles também levaram os pertences dos clientes e da gente [os funcionários]", disse ela.

Apesar dos momentos de apreensão, ninguém foi machucado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

