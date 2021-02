Mototaxista é executado com tiro na cabeça em beco no Cidade de Deus

O mototaxista Josias Magalhães da Silva, de 38 anos, foi executado na noite desta sexta-feira | Foto: Divulgação

Manaus - O mototaxista Josias Magalhães da Silva, de 38 anos, foi executado com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (19), no beco Esperança, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Conforme policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi denunciada por meio do número 190 e no local o corpo já estava coberto por um lençol próximo a um muro de contenção.

"O local é uma área vermelha e aqui impera a lei do silêncio. Ninguém viu ou ouviu nada, se presenciaram, não falam temendo represálias", explicou o sargento Duarte.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

A motivação e circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe a Live do Portal Em Tempo:

Leia Mais:

Ossada humana é encontrada em igarapé na Zona centro-sul de Manaus

CIF fecha quatro motéis durante fiscalizações em Manaus