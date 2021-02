Homem é preso com armas e drogas no Dom Pedro após fugir por telhados

Conforme os policiais da Rocam, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o homem em atitude suspeita | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso no final da tarde desta sexta-feira (19), por volta das 18h, em uma quitinete no beco Santa Terezinha, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.



Conforme os policiais da Rocam, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o homem em atitude suspeita. Após ele pular telhados, ele entrou em um quitinete para se esconder.

Após revista na localidade foram encontradas um revólver calibre 38, com seis munições, uma arma de fabricação caseira com uma munição, além de um caderno de anotação, três balanças de precisão, seis porções de cocaína, 21 porções médias de maconha, 242 pinos de cocaína e pacotes grandes com pinos vazios.

O material apreendido foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

