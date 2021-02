Motorista é agredido a pauladas até a morte durante briga em Manaus

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - O motorista Helio Donizetti Crespo, de 64 anos, foi assassinado a pauladas no ramal do Leão, na zona rural de Manaus, na madrugada deste sábado (20). O suspeito do crime, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso em flagrante e deve responder pelo homicídio.

Segundo testemunhas, a vítima teria entrado em uma discussão com o suspeito enquanto ambos estavam em um bar. O desentendimento teria seguido até a casa do autor do crime, onde Helio sofreu as agressões.

Já a versão do suspeito afirma que a vítima teria tentado invadir a casa dele. As agressões ocorreram, segundo o autor do crime, para proteger a própria residência e a família.

Helio ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morre. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, outras testemunhas e a esposa da vítima serão ouvidas para apurar o caso. Não há informações se os envolvidos teriam utilizado bebidas alcoólicas ou drogas.

