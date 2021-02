PM faz buscas por corpos de seis pessoas desaparecidas em Tonantins

Os corpos das seis pessoas desaparecidas desde o dia 28 de janeiro, próximo ao município de Tonantins | Foto: Divulgação

Tonantins (AM) - A polícia segue as buscas pelos corpos de três colombianos, dois brasileiros e uma venezuelana que estão desaparecidos desde o dia 28 de janeiro, próximo ao município de Tonantins (à 863 quilômetros de Manaus).

De acordo com o tenente Alcolumbre, do 54º Distrito integrado de Polícia (54º DIP), o Consulado da Colômbia solicitou ajuda para encontrar os estrangeiros.

"Fomos informados que os corpos dos três jovens colombianos, uma venezuelana e dois brasileiros de Santo Antônio do Içá poderiam estar em uma ilhota na frente da cidade de Tonantins", conta.

Assim, por volta das 15h de sexta (19), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Divisão Policial do Interior, da Polícia Civil, para realizar uma operação em conjunto com a equipe de resgate. A ação foi realizada em um local de difícil acesso por quase 2 horas, sem êxito.

Familiares as vítimas estrangeiras contaram à polícia, ao realizarem o boletim de ocorrência, que o grupo de estrangeiros sumiu na região próxima ao município de Tonantins.

Eles desembarcaram no município de Santo Antônio do Içá e na cidade seguiram viagem em uma canoa com motor rabeta, com dois brasileiros, em direção à cidade de Tonantins. Isto aconteceu no dia 28 de janeiro. Desde então eles não foram mais vistos.

Quem tiver alguma informação do paradeiro das vítimas, pode ligar para o telefone: (92) 9 85108212, (92) 9 8236-6631 ou ligar para o disk denúncia da polícia 181.

