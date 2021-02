Quatro suspeitos de tráfico são presos no Parque São Pedro

Eles portavam seis armas de fogo apreendidas, além de mais de mil trouxinhas de drogas | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Quatro suspeitos foram presos na comunidade Parque São Pedro, zona oeste, após vídeos circularem em redes sociais mostrando um grupo de criminosos armados andando pelas ruas da comunidade.

A operação policial aconteceu na noite desta sexta-feira (19). Eles portavam seis armas de fogo apreendidas, além de mais de mil trouxinhas de drogas.

As prisões ocorreram na rua Jardim Primavera, Parque São Pedro, e na rua L, no bairro Compensa, também na zona oeste. A ação policial foi comandada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, que também esteve no local ao longo da manhã de sexta-feira.

“Estamos aqui na comunidade São Pedro, onde ontem umas pessoas fizeram vídeos para a internet. A polícia veio aqui para dar a resposta do Estado. Foram presos traficantes e apreendidas armas de fogo, e o trabalho vai continuar”, salientou Bonates.

Foi a partir da abordagem ao táxi, que tentava deixar o Parque São Pedro, que os policiais deram início às prisões. Dois homens foram pegos com armas de fogo, e acabaram entregando onde estavam as outras armas, escondidas em uma casa abandonada.

Depois disso, os policiais foram levados a uma residência no bairro da Compensa, onde o restante do armamento estava escondido, além de drogas. No local, outros dois suspeitos foram presos.

O secretário disse ainda que a operação continua, para coibir a criminalidade. “Aqui na comunidade São Pedro, nós temos pouquíssimas ocorrências policiais, e não vai ser agora que o crime vai tomar conta, não vamos permitir isso. O policiamento vai continuar reforçado na área até que nós possamos prender todos esses meliantes”, afirmou.

Na operação, foram apreendidas duas pistolas (calibres 40 e 380), dois revólveres (calibres 32 e 38) e duas espingardas (calibres 12 e 16), além de 31 munições de diversas armas, 1.129 porções de entorpecentes, quatro telefones celulares e a quantia de R$ 1,3 mil em espécie.

*Com informações da assessoria





Leia mais

Motorista é agredido a pauladas até a morte durante briga em Manaus

Homem é preso com armas e drogas no Dom Pedro após fugir por telhados