'Negão' é executado com 8 tiros após 'chamado' em feira no Mutirão

Manaus - Um homem identificado com Cemilson da Silva Farias da Luz, de 47 anos, conhecido como “Negão”, foi assassinado com 8 tiros nas costas. O crime aconteceu na tarde deste sábado (20), na Feira do Braguinha, no Mutirão, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações repassadas à polícia, “Negão” foi chamado por um homem, ainda não identificado, e quando virou de costas foi atingido pelos disparos.

Policias militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e quando chegaram ao local encontraram “Negão” ainda com vida.

A equipe chamou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o local. “Negão” foi levado para o Hospital Platão Araújo, no bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste, mas chegou morto na unidade de saúde.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

