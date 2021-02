Em Manaus, cabelereiro é morto com 7 tiros enquanto trabalhava em casa

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso | Foto: Bruna Oliveira/EM TEMPO

Manaus - O cabeleireiro Israel da Silva Ferreira, de 29 anos, foi morto com sete tiros, sendo três na cabeça. O crime aconteceu na noite deste sábado (20), na avenida Tambaqui, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Segundo testemunhas, pelo menos, três homens com armas de fogo atacaram a vítima em frente à própria casa. Depois o trio fugiu, sem serem identificados. De acordo com informações preliminares, os criminosos usaram um carro vermelho para escapar do local do crime.

Ainda segundo testemunhas, Israel estava finalizando um trabalho em casa quando foi surpreendido pelos criminosos. Nenhum pertence da vítima foi levado.

Familiares também revelaram que a vítima tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, mas não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade desde 2009, nem sofria ameaças de morte.

O corpo de Israel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

