Dona de padaria é baleada enquanto trabalhava no bairro Coroado

Manaus - A proprietária de uma padaria na rua Ouro Preto, no bairro Coroado, Zona leste de Manaus, foi baleada com diversos tiros na manhã deste sábado (21), por um homem que fingia ser cliente do estabelecimento. Apesar dos ferimentos, a mulher, que não teve o nome divulgado, segue em um quadro estável.

De acordo com testemunhas, o criminoso ainda chegou a comprar no local antes de realizar os disparos contra a vítima. Após os tiros, o homem fugiu sem ser identificado e não levou nenhuma mercadoria ou dinheiro da padaria.

A mulher foi socorrida por funcionários que a encaminharam ao Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso.

