Encapuzados invadem casa e matam mulher com tiros e facadas no Coroado

As motivações e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas pelas autoridades | Foto: Divulgação

Manaus - Rosália dos Santos Anjos, de 52 anos, foi morta a facadas e a tiros criminosos encapuzados dentro da própria casa, na noite deste domingo (22). O caso ocorreu no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com as autoridades, uma guarnição da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina pela área, quando recebeu a informação de que uma mulher havia sido assassinada dentro de uma residência, na rua Amazonas.

Já no local, testemunhas relaram à polícia, que bandidos encapuzados teriam cercado e invadido a residência da vítima, e depois de assassiná-la, os criminosos fugiram.

As motivações e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas pelas autoridades. O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

Fim de semana violento em Manaus

Somente em uma ação realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na madrugada de domingo (21), seis pessoas foram mortas, após entrarem em confronto com os agentes , no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

