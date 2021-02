Suspeito é morto com facada após invadir casa de peixeiro em Manaus

Suspeito morreu na hora, enquanto o peixeiro foi socorrido e levado à uma unidade de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Sandro Marques de Campos, de 25 anos, foi morto após tentar roubar uma residência na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o dono da casa, um peixeiro de 43 anos, reagiu e esfaqueou o pescoço do suspeito.

De acordo com as autoridades, o caso teve início quando Sandro invadiu o imóvel, e acordou os moradores da residência sob gritos de ameaças. Na ocasião, o suspeito estava com uma faca na mão, e exigia dinheiro. Foi nesse momento em que o peixeiro reagiu, e travou luta corporal com o assaltante.

Em depoimento à polícia, a companheira da vítima relatou que o marido foi atingido com uma facada no peito, e só conseguiu sobreviver após esfaquear o pescoço do ladrão.

O suspeito morreu na hora, enquanto o peixeiro foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales. O estado de saúde dele, no entanto, não foi divulgado.

O corpo de Sandro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Polícia Civil está investigando o caso.

Fim de semana violento em Manaus

Somente em uma ação realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na madrugada de domingo (21), seis suspeitos foram mortos, depois que entraram em confronto com os agentes , no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

