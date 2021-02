Homem é esfaqueado e fica com as vísceras expostas em rua de Manaus

Homem foi esfaqueado na barriga e ficou com as vísceras expostas. | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de 41 anos foi atingindo com golpes de faca, e ficou com as vísceras expostas, na madrugada desta segunda-feira (22). O caso ocorreu na zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o rapaz foi esfaqueado na barriga, e precisou ir às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde precisou passar por uma cirurgia. O quadro clínico dele não foi divulgado.

Ainda de acordo com as autoridades, testemunhas relaram que o homem teria sido esfaqueado pela própria esposa, entretanto, a autoria e as motivações do crime ainda não foram confirmadas pela polícia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

No bairro Tarumã, jovem foi morto a facada após tentar roubar residência

Sandro Marques de Campos, de 25 anos, foi morto após tentar roubar uma residência na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o dono da casa, um peixeiro de 43 anos, reagiu e esfaqueou o pescoço do suspeito.

