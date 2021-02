Adolescente de 16 anos é executado com 12 tiros em Manaus; veja vídeo

Os bandidos fugiram do local logo após concluírem o ataque | Foto: divulgação

Manaus - Moisés Teixeira Neves, de apenas 16 anos, foi executado com 12 tiros, na noite deste domingo (21), em uma área de intenso tráfico de drogas, na rua Baleia, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente estava sentado em um escadão, próximo a um hip-hap, quando criminosos chegaram em um veículo, modelo Chevrolet Celta, e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

Os bandidos fugiram do local logo após concluírem o ataque. Alguns moradores da área ainda socorreram o adolescente, e o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assista o momento em que o garoto é socorrido por populares:

Adolescente chegou a ser socorrido por moradores. | Autor: Divulgação

Abalada pela execução do filho, a mãe de Moisés chegou a desmaiar quando foi comunicada sobre o que havia acontecido, e precisou receber atendimento médico.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A identidade dos criminosos e as motivações do crime deverão ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Brasil: o quinto país do mundo que mais mata crianças e adolescentes do planeta

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Brasil é um dos cinco países no mundo com os maiores índices de homicídios contra adolescentes. No período de 2006 a 2015, por exemplo, aproximadamente cem mil meninos e meninas foram vítimas de homicídios no país.

Leia mais

'O pai tá on': Festa clandestina com 40 pessoas é encerrada no Tarumã

Suspeito é morto com facada após invadir casa de peixeiro em Manaus