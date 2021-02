Homem tenta esconder arma na privada, mas acaba preso em Manaus; veja

O caso foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - José R. B. C., de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 7h30, durante ação policial deflagrada no ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A ação foi conjunta entre equipes das Polícias Civil e Militar que atuam na localidade.

De acordo com o delegado Torquato Mozerz, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após as denúncias indicando drogas e armas em uma residência foi solicito à Justiça o pedido de busca e apreensão no local.

"Nas diligências, mesmo com a casa cercada, o suspeito tentou se desfazer das armas. Ele jogou um revólver calibre 38 dentro da privada e colocou um rifle no telhado. Essa é uma resposta da polícia e estamos verificando se essas armas possuem relação com crimes que aconteceram na nossa área ao longo do final de semana", destacou.

O capitão Soeiro da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que desde a semana passada moradores relataram que estavam sendo intimidados pelo homem.

"Encontramos durante a ação policial, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 20 e um revólver calibre 38, além de 47 munições de calibres variados, um aparelho que causa choque e duas facas. A população pode continuar denunciando que nós estamos chegando e dando resposta", explicou o capitão.

O caso foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O suspeito deve permanecer à disposição da Justiça.

