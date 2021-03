'Arregaram'? Ao ver polícia, suspeitos fogem e deixam armas para trás

As armas encontradas foram entregues ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da Força Tática apreenderam, no início da noite de sexta-feira (26), uma pistola PT 57 e uma arma de fabricação caseira, abandonadas por suspeitos no beco Cristo Rei, terceira etapa do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



Conforme os policiais, a equipe recebeu denúncia sobre a presença de homens armados no referido beco e, na incursão ao local, visualizou um grupo em atitude suspeita. Os mesmos fugiram e deixaram para trás as armas de fogo.

Os policiais fizeram buscas nas redondezas, mas não encontraram os indivíduos e recolheram uma pistola Taurus calibre 7.65, com numeração aparente, uma arma de fabricação caseira calibre 12, três munições calibre 32, e três munições calibre 12. As armas foram entregues ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.

