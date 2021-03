Vídeo: mais de 150 pessoas são apreendidas em festa clandestina no AM

A festa foi encerrada por descumprir o decreto governamental | Foto: Divulgação

Coari (AM) - No município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), 150 pessoas foram detidas e 13 adolescentes apreendidos, na tarde de domingo (28), durante flagrante da “Operação Pela Vida” em uma festa clandestina que ocorria em uma casa de eventos da cidade. Além das prisões, 42 motocicletas e um carro de som foram apreendidos na ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Equipes policiais da Base Fluvial Arpão e do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram a fiscalização, por volta das 17h. A “Operação Pela Vida” aumenta as ações de policiamento ostensivo no estado durante o período de restrição de circulação em virtude da pandemia de Covid-19.

A festa foi encerrada por descumprir o decreto governamental de prevenção do novo coronavírus. Segundo números da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Coari contabiliza 8.985 casos confirmados e 175 óbitos pela doença até este domingo (28).

Durante a revista policial no local, 205 caixas de cervejas, instrumentos musicais e quatro porções de entorpecentes foram encontrados com as pessoas. Também houve a apreensão de R$ 1,2 mil em espécie. As pessoas detidas foram conduzidas em um ônibus até a Delegacia da Polícia Civil de Coari, onde os procedimentos foram feitos. Eles vão responder Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de desobediência.

