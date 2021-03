CIF fecha nove estabelecimentos durante fim de semana em Manaus; veja

As denúncias podem ser feitas através do 190 ou através do “Denuncie Aqui” | Foto: Divulgação

Manaus - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou nove estabelecimentos entre a noite da última sexta-feira (26/02) e a noite deste domingo (28/02), em Manaus, por descumprimento do decreto governamental de prevenção à Covid-19. Ao todo, 41 estabelecimentos foram vistoriados durante o fim de semana. Espaços com aglomeração de pessoas, consumo de bebidas alcoólicas e música ao vivo foram autuados pelos agentes fiscalizadores.

Na sexta-feira (26/02), no bairro São Raimundo, na zona oeste, o Garagem Bar foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM). Por já ser reincidente na prática irregular, foi interditado. Uma banca de bebidas, no bairro Nova Esperança, e uma lan house, no bairro Redenção, foram fechadas pela Central.

No sábado (27/02), durante uma ação extraordinária iniciada por volta das 13h, quatro locais foram autuados e fechados pela CIF. O Salomé Bar, no Conjunto Vieiralves, zona centro-sul, estava funcionando com aglomeração de pessoas e música ao vivo. No Distrito Industrial 1, zona sul, o bar da escola de futebol “Golaço” foi flagrado com aglomeração, som alto e consumo de bebidas alcoólicas.

Estabelecimentos foram vistoriados durante o fim de semana | Foto: Divulgação

Os flutuantes Sun Paradise e Sedutor também tiveram suas atividades encerradas por funcionarem como restaurantes após o horário permitido, de acordo com o decreto.

No domingo (28/02), a CIF fechou o bar Recanto dos Cornos, localizado na rua Maria Izabel, bairro Zumbi 2, na zona leste. No momento da chegada dos agentes, algumas pessoas consumiam bebida alcoólica no estabelecimento. Por já ser reincidente na prática irregular, o bar foi interditado pela Visa Manaus. No bairro São José Operário, na mesma zona, o Bar do Dico também foi fechado.

A delegada Alynne Lima, que coordenou a ação durante a noite de domingo, enfatizou a importância da ajuda da população através das denúncias. “É interessante que as pessoas denunciem para que a gente possa ir aos locais, e que seja de forma precisa. Se for possível, identificando com número ou com algumas características para que nós possamos ter ainda mais efetividade nas ações”, disse a autoridade policial.

As denúncias podem ser feitas através do 190 ou através do “Denuncie Aqui”, disponível no site do órgão, no endereço www.ssp.am.gov.br .

Participaram da CIF deste final de semana as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Visa Manaus, Procon-AM, Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

