Recém-formado em Direito é morto em assalto e caso gera revolta no AM

O crime causou indignação na população do município | Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) – Recém-formado em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Andres Ruan Pablo Silva Sanchez, de 23 anos, morreu após ser vítima de um assalto a mão armada em Tabatinga (distante 1,106.78 km em linha reta de Manaus), na noite do último sábado (27).

O crime causou indignação na população do município, que acompanhou e prestou homenagens no cortejo fúnebre e no enterro do jovem, neste domingo (28). Segundo testemunhas, pelo menos três assaltantes estão envolvidos no crime, mas nenhum suspeito foi preso.

A população também lançou uma campanha para reivindicar Justiça para a vítima. Após ser atingido por por cinco tiros, o jovem chegou a receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. Andres Sanchez havia se formado em bacharelado no dia 17 de fevereiro.

De acordo com a delegada Mary Anne Mendes Trovão, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, o caso está sendo investigado como possível latrocínio e um Inquérito Policial (IPL) foi instaurado para descobrir a identidade dos possíveis autores, bem como a motivação do delito. "Mais informações sobre o caso não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais", destacou.

Andres Sanchez havia se formado em bacharelado no dia 17 de fevereiro | Foto: Reprodução/Facebook

Em nota de pesar, a Prefeitura de Tabatinga lamentou a morte e prestou pêsames à família e amigos de Andres Sanchez. Nas redes sociais, os moradores do município cobram mais ações das autoridades.

“Só palavras não vão confortar a família. O que falta é melhor policiamento, melhorar a segurança da cidade. Tabatinga está à mercê da criminalidade”, lamentou um internauta. Dados disponibilizados pela Polícia Civil mostram que somente em 2021, 15 assassinatos foram registrados no município.

Procurada pelo EM TEMPO , a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), afirmou que determinou o reforço policial em Tabatinga.

População acompanhou o enterro do jovem | Foto: Reprodução/Facebook

