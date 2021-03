Com colete e espingarda, jovem assaltava ônibus na BR-174, em Manaus

Caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 19 anos foi preso na noite de domingo (28), por volta das 21h, no quilômetro 23, do ramal dos Bandeirantes, na rodovia federal BR-174. Ele estava com arma de fogo e um colete balístico.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncia anônima que na localidade havia um homem que estava assaltando ônibus na estrada.

Assim que os policiais chegaram, o suspeito tentou fugir por uma área de mata, mas acabou sendo capturado.

Com ele foi apreendido uma espingarda calibre 20 com uma munição e uma capa de colete com placa.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

