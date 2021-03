PMs suspeitam de nervosismo de jovem e acham drogas em carro no AM

Caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (1°), por volta das 05h50, na avenida Floriano Peixoto, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele estava com 2 kg de maconha do tipo skunk.



De acordo com a equipe da Força Tática, a equipe estava em patrulhamento de rotina quando avistou um veículo modelo HB20, de cor branca, em atitude suspeita.

Durante a abordagem, o homem apresentou nervosismo e em seguida foram encontrados dois tabletes de maconha do tipo skunk.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, foi constatado que ele já tinha passagem por tráfico de drogas.