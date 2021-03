Armas de fogo são encontradas em táxi na Zona Centro-Sul de Manaus

Os policiais encontraram uma escopeta cano curto, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12 com duas munições intactas e um revólver calibre 38, normalmente usado pela polícia | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da Força Tática apreenderam duas armas de fogo encontradas dentro de um carro táxi, modelo Cobalt, placa NOR 8781, que transitava por volta das 22h, de sexta-feira (26), pela Avenida Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-sul de Manaus.

Dois homens homens, de 19 e 35 anos, foram detidos apreendendo também um menor de 17 anos, que estava com os outros dois no veículo.



Segundo os policiais, a ação ocorreu durante patrulhamento de segurança na área, quando a equipe percebeu o mencionado táxi, vindo da rua Fortaleza e que reduziu a velocidade ao avistar a viatura policial. Os policiais realizaram abordagem no carro, quando encontraram os três ocupantes e na revista encontraram uma arma de fogo em posse de um dos passageiros.

Nas buscas feitas dentro do veículo, os policiais encontraram uma escopeta cano curto, numeração aparente com duas munições intactas, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12 com duas munições intactas, além do revólver Taurus, calibre 38 de propriedade da Polícia Militar do Amazonas, com numeração suprimida e quatro munições intactas, que estava em posse de um dos passageiros.

Os dois homens maiores de idade, que já possuem passagem pela polícia por roubo, receberam voz de prisão. Os armamentos e o carro táxi foram entregues no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para providências.

