Vídeo: Trio armado rende casal e rouba carro no Nova Cidade

Manaus - Câmeras de segurança instaladas na rua 202 do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, flagraram o momento em que um trio de criminosos armado rendeu um casal na última sexta-feira (26) e roubou um carro.

Conforme a proprietária do veículo, Aleny Lima, a ação aconteceu por volta das 20h30 no momento em que ela e o esposo pararam em um mercadinho para realizar compras.

"A ação foi muito rápida. Fomos rendido por um homem armado, enquanto o outro comparsa ficou na motocicleta e o outro desceu e ficou parado na esquina monitorando o local.

"O rapaz que nos abordou mostrou a arma, pediu a chave do carro e para retiramos o alarme. Ficamos sem reação com a ação criminosa e na hora não tinha ninguém na rua. Depois disso, eles fugiram. Estamos divulgando as imagens para que eles sejam punidos", explicou a mulher.

O veículo levado foi um modelo Fiat Palio, de cor preta e placas JXM-7703. Quem tiver informações sobre a localização do veículo pode entrar em contato com os proprietários pelos números: (92) 98422-8056 e 98249-9693 ou pelo número 190 da Polícia Militar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

