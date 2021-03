Passeio do Mindu terá segurança reforçada com a Ciclopatrulha da PM

O modelo de patrulhamento em bicicletas permite maior agilidade na prevenção de crimes | Foto: Divulgação SSP-AM

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da equipe da Ciclopatrulha, está reforçando o policiamento na área do Passeio do Mindu, localizado no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, desde a última quinta-feira (25).

O reforço da guarnição de policiamento ciclístico visa a segurança dos moradores e das pessoas que praticam atividades físicas naquele local. O modelo de patrulhamento em bicicletas permite maior agilidade na prevenção de crimes e no atendimento de ocorrências.

O comandante da Ciclopatrulha, capitão Roberto Vieira, explicou que o policiamento no local foi reforçado com paradas estratégicas da guarnição em todo o parque e nas imediações.

“Estamos reforçando o patrulhamento não só na área do Mindu, mas também no CSU (Centro Social Urbano do Parque Dez) e na rua do Comércio. Vamos trabalhar diuturnamente para trazer segurança a essa região que há algum tempo vem sendo alvo dos meliantes. Iremos atuar no local e dominar a situação”, afirmou o comandante.

O capitão ainda orienta as pessoas que costumam frequentar o parque sobre algumas medidas que podem ser adotadas para segurança pessoal.

“Evitar portar objetos de valor como celular, joias. E, se você verificar alguma atitude suspeita de um indivíduo, deve acionar imediatamente o 190 ou a Polícia Militar que está no local”, disse.

As denúncias também podem ser feitas por meio do “Denuncie Aqui”, do site da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

