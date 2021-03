Vigia é preso após mostrar pênis para criança que vendia tucumã no AM

Suspeito foi indiciado pela prática de ato libidinoso | Foto: Divulgação

Itapiranga - Um vigia, de 42 anos, foi preso por praticar ato libidinoso na presença de uma menina de 10 anos. O fato ocorreu dia 18 fevereiro deste ano, em Itapiranga (a 227 quilômetros da capital).

De acordo com a 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, na ocasião do crime, a menina abordou o homem e perguntou se ele gostava de tucumã, pois sua mãe estava vendendo, momento em que o suspeito perguntou se a criança gostava de dinheiro e mostrou seu órgão genital e com tom ameaçador pediu para ela não contar à mãe.

“Fomos acionados pela mãe da vítima, iniciamos as diligências de forma imediata e, em seguida, localizamos e conduzimos o suspeito à delegacia. Ele foi flagranteado, passou por interrogatório e foi liberado após pagamento de fiança no valor equivalente a três salários mínimos, tendo em vista que a lei permite o arbitramento em crimes cuja pena não seja superior a quatro anos”, explicou o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial.

Ainda de acordo com a autoridade policial, chegando à delegacia, o suspeito demonstrou nervosismo e informalmente confessou o crime à equipe de investigação. Porém, durante o interrogatório, ele afirmou que quando ia tirar o dinheiro para comprar o tucumã, acidentalmente acabou mostrando suas partes íntimas, mas o relato não convenceu a equipe policial, principalmente pelo fato da criança não estar em posse da mercadoria.

Procedimentos

Após a conclusão das investigações, o Inquérito Policial (IPL) foi finalizado, e o suspeito foi indiciado pela prática de ato libidinoso na presença de menor de idade, de acordo com o artigo 218-A do Código Penal (CP).

*Com informações da assessoria